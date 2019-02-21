Названы слова, которые Путин использовал в послании чаще всего

Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию чаще всего использовал слова «человек», «Россия» и «семья».

Выступление президента продолжалось 1 час 27 минут, не менее 33 раз прерывалось аплодисментами, Путин произнес 9 тыс. 796 слов. Главными темами обращения стали социальные вопросы: поддержка семей, борьба с бедностью, развитие здравоохранения, передает ТАСС.

Путин ставил четкие цели, указывал, к какому году каких результатов необходимо достичь, поэтому чаще всего в послании звучало существительное «год» (95 раз), на втором месте – «человек» (56), на третьем – «Россия» (48).

Также президент часто произносил слова «семья» (38), «работа» (37), «страна» (36) и «развитие» (26). Слово «решение» (20) президент произносил чаще, чем «проблема» (18).

По итогам послания Госдума планирует подготовить план реализации поручений Путина к 18 марта, однако ряд федеральных и региональных ведомств и чиновников уже заявили о начале работы.

Так, премьер Дмитрий Медведев призвал кабмин, не дожидаясь формальных поручений, начать работу по реализации озвученных инициатив.

Вице-премьер Татьяна Голикова оценила выполнение социального блока послания президента в 80 млрд рублей в 2019 году.

«Безусловно, на 2020 год эти цифры больше, потому что туда добавляются дополнительные меры и, безусловно, растет контингент получателей тех льгот, которые сегодня озвучены президентом», – уточнила она.

Кроме того, отметила Голикова, правительство поможет дотационным регионам в реализации предложений президента, а все обозначенные им социальные меры будут обеспечены и включены в бюджет.

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что общие дополнительные расходы бюджета на поручения президента составят 100–120 млрд рублей в год.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов заявил, что Ямал «абсолютно точно выполнит задачи», поставленные Путиным.

«У нас для этого есть все необходимые условия: и люди умеют работать, и ресурс у нас есть», – заявил Артюхов.

Минстрой в свою очередь пообещал проработать вопрос об «ипотечных каникулах» для заемщиков, попавших в трудную жизненную ситуацию, вместе с Минфином и ЦБ.

Первый зампред комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий предположил, что срок таких «каникул» может составить от полугода до года.

Глава комитета Госдумы по собственности, природным ресурсам и земельным отношениям Николай Николаев отметил, что распространить предложенный президентом механизм стоит и на обманутых дольщиков, которые продолжают выплачивать ипотеку за жилье в долгостроях.

А комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, в свою очередь, предложил ввести также льготное рефинансирование для россиян, оказавшихся в затруднительном положении.

Кроме того, Минтруд пообещал изменить порядок социальных доплат для перерасчета пенсий в регионах по схеме, предложенной президентом: сначала пенсии доведут до прожиточного минимума пенсионера (ПМП), после чего будут проводить индексацию их и ежемесячных денежных выплат (ЕДВ).

«Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень ПМП на сумму индексации пенсии и ЕДВ в текущем году. В результате эти граждане должны получить прибавку», – сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минсельхозе подсчитали срок создания бренда «зеленой» продукции. Глава ведомства Дмитрий Патрушев напомнил, что точные сроки позже будут обозначены в поручениях, однако поручение уже принято у исполнению. Бренд должен подтверждать, что в производстве таких товаров использовались только безопасные для здоровья людей технологии, что станет гарантией качества на внешнем и внутреннем рынках.

Заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов напомнил, что Путин призвал заниматься вопросами особо охраняемых природных территорий (ООПТ), в связи с чем в регионе до 2024 года появятся два национальных парка в рамках нацпроекта «Экология»: «Тогул» и «Горная Колывань».

Минэкономразвития и Министерство иностранных дел активно займутся проработкой введения электронных виз и возможностью снижения цен на визы для иностранцев, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин. Глава комитета Совфеда по социальной политике, который в том числе занимается вопросами государственной политики в сфере туризма, Валерий Рязанский отметил, что это потребует изменений в бюджете – пограничникам потребуется новое оборудование, на которое сейчас деньги в бюджет не заложены.

В Северо-Кавказском федеральном округе направят около 25 млрд рублей на строительство 50 школ, сообщил министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

Научно-образовательный центр (НОЦ) в Пермском крае, об открытии которого президент также рассказал в послании, до 2024 года подготовит до 10 тыс. специалистов недропользования. А в общем цель создания НОЦ в Прикамье – разработка и внедрение на российском и зарубежных рынках созданных здесь новых технологий, продуктов, услуг в сфере рационального недропользования, а также развитие региона как комфортного и безопасного места для жизни и профессиональной карьеры.

Врио главы Петербурга Александр Беглов заявил, что новые стандарты «бережливых поликлиник», экономящих время посетителей, необходимо активнее внедрять в Санкт-Петербурге.

«Один из самых главных вопросов для нашего города – это вопросы здравоохранения», – отметил он и подчеркнул, что особое внимание при утверждении высоких стандартов работы поликлиник необходимо уделить детям.

Врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов поручил правительству региона разработать меры по снижению бедности и дополнительные меры поддержки специалистов, работающих в социальной сфере. Ранее Владимир Путин поручил со следующего года оказать содействие субъектам, внедряющим практику социального контракта, которая нацелена на снижение бедности. Также он обратил внимание на нехватку специалистов в областях медицины и образования в отдаленных населенных пунктах.

Масштабные культурно-образовательные центры и небольшие дома культуры, которые появятся в России в ближайшие годы, позволят регионам принимать выставки ведущих музеев страны, начать обучение по новым специальностям и обеспечить досуг не только в больших городах, но и в глубинке. Такое мнение высказали представители региональных органов власти и работники культуры, комментируя озвученное послание президента.