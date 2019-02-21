Названы слова, которые Путин использовал в послании чаще всего

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21 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 21:49  |  vz.ru
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Интернет становится локомотивом российской экономики

Экспорт российских ИТ-продуктов и услуг достиг планки в 10 миллиардов долларовФото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Немецкие деловые СМИ предсказывают России превращение в великую IT-державу. Ряд отечественных компаний за короткий срок и без особой поддержки государства стали полноценными транснациональными игроками, и этот факт безоговорочно признается на Западе. Более того, потенциал роста нашей ИТ-отрасли выглядит неисчерпаемым. Но так ли всё хорошо, как видится из ФРГ? Подробности...
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Россия приступила к укреплению «внутреннего каркаса» государства

В Гостином дворе собралось более тысячи человек: думцы, сенаторы, а также губернаторы и министры, деятели искусства и наукиФото: Екатерина Штукина/пресс-служба
правительства РФ/ТАСС
«Милитаристская» часть послания Владимира Путина была яркой и запоминающейся, но главным в речи президента было то, что касалось «социалки». Поддержка многодетных семей и малоимущих, «ипотечные каникулы» и поддержка здравоохранения – обо всем этом было сказано больше и подробнее, чем о новых кораблях и самолетах. Главное – президент обозначил «горизонт ответственности» за реализацию принятых решений. Подробности...
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Кто стравливает русский и белорусский языки

Теперь на фасаде минского вокзала остались лишь английские и белорусские надписиФото: by24.org
Признаком «уничтожения русского языка в Белоруссии» назвали в прессе демонтаж русскоязычной вывески над центральным входом в минский вокзал. Одни уверяют, что это просто подготовка к II Европейским играм в белорусской столице, другие пугают: возвращается тотальная белорусизация, как в начале 1990-х. Действительно ли русский язык становится уязвимым в братской республике? Подробности...
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Лучшие вузы стран Запада погрязли в расизме

Конференция по борьбе с расизмом на площадке ООНФото: Denis Balibouse/Reuters
Лозунги о том, что «белых и устарелых» профессоров пора заменить на чернокожих женщин, в России вызывают либо непонимание, либо смех. Мало кто знает, что кроется за такими призывами. Сколь бы глупо они ни звучали, нужно понимать, что лучшие вузы США и Британии действительно погрязли в расизме. И выхода из этой ситуации нет. Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Сталинисты не знают Сталина

Александр Дементьев, историк (Университет Буэнос-Айреса)
Тоска по времени, когда у нас было будущее, сильно недооценена как фактор политических симпатий. Любовь к Сталину, массовый аргентинский перонизм и даже трамповское «Make America great again» – общемировая тенденция. «Again» как когда? Подробности...
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Героев Великой Отечественной нужно «упаковывать» в комиксы

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Пора прекратить истерить и вытереть лицемерные слезы по поводу шуток над Карбышевым. Лицемерные – потому что ни за что не поверю, что возмущающиеся ни разу в жизни не шутили и не рассказывали анекдоты про Ивана Сусанина. Подробности...
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Химеры прошлого пора оставить

Антон Любич, экономист
Самое заурядное кафе обязано отвечать двум миллионам регулирующих требований. Единственная задача этого административного кошмара – в любой ситуации оставить предпринимателя виноватым, всегда держать на крючке. И так – в любой сфере. Подробности...
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          Названы слова, которые Путин использовал в послании чаще всего

          21 февраля 2019, 18:12

          Текст: Сергей Гурьянов

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          Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию чаще всего использовал слова «человек», «Россия» и «семья».

          Выступление президента продолжалось 1 час 27 минут, не менее 33 раз прерывалось аплодисментами, Путин произнес 9 тыс. 796 слов. Главными темами обращения стали социальные вопросы: поддержка семей, борьба с бедностью, развитие здравоохранения, передает ТАСС.

          Путин ставил четкие цели, указывал, к какому году каких результатов необходимо достичь, поэтому чаще всего в послании звучало существительное «год» (95 раз), на втором месте – «человек» (56), на третьем – «Россия» (48).

          Также президент часто произносил слова «семья» (38), «работа» (37), «страна» (36) и «развитие» (26). Слово «решение» (20) президент произносил чаще, чем «проблема» (18).

          По итогам послания Госдума планирует подготовить план реализации поручений Путина к 18 марта, однако ряд федеральных и региональных ведомств и чиновников уже заявили о начале работы.

          Так, премьер Дмитрий Медведев призвал кабмин, не дожидаясь формальных поручений, начать работу по реализации озвученных инициатив.

          Вице-премьер Татьяна Голикова оценила выполнение социального блока послания президента в 80 млрд рублей в 2019 году.

          «Безусловно, на 2020 год эти цифры больше, потому что туда добавляются дополнительные меры и, безусловно, растет контингент получателей тех льгот, которые сегодня озвучены президентом», – уточнила она.

          Кроме того, отметила Голикова, правительство поможет дотационным регионам в реализации предложений президента, а все обозначенные им социальные меры будут обеспечены и включены в бюджет.

          Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что общие дополнительные расходы бюджета на поручения президента составят 100–120 млрд рублей в год.

          Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов заявил, что Ямал «абсолютно точно выполнит задачи», поставленные Путиным.

          «У нас для этого есть все необходимые условия: и люди умеют работать, и ресурс у нас есть», – заявил Артюхов.

          Минстрой в свою очередь пообещал проработать вопрос об «ипотечных каникулах» для заемщиков, попавших в трудную жизненную ситуацию, вместе с Минфином и ЦБ.

          Первый зампред комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий предположил, что срок таких «каникул» может составить от полугода до года.

          Глава комитета Госдумы по собственности, природным ресурсам и земельным отношениям Николай Николаев отметил, что распространить предложенный президентом механизм стоит и на обманутых дольщиков, которые продолжают выплачивать ипотеку за жилье в долгостроях.

          А комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, в свою очередь, предложил ввести также льготное рефинансирование для россиян, оказавшихся в затруднительном положении.

          Кроме того, Минтруд пообещал изменить порядок социальных доплат для перерасчета пенсий в регионах по схеме, предложенной президентом: сначала пенсии доведут до прожиточного минимума пенсионера (ПМП), после чего будут проводить индексацию их и ежемесячных денежных выплат (ЕДВ).

          «Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень ПМП на сумму индексации пенсии и ЕДВ в текущем году. В результате эти граждане должны получить прибавку», – сообщили в пресс-службе ведомства.

          В Минсельхозе подсчитали срок создания бренда «зеленой» продукции. Глава ведомства Дмитрий Патрушев напомнил, что точные сроки позже будут обозначены в поручениях, однако поручение уже принято у исполнению. Бренд должен подтверждать, что в производстве таких товаров использовались только безопасные для здоровья людей технологии, что станет гарантией качества на внешнем и внутреннем рынках.

          Заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов напомнил, что Путин призвал заниматься вопросами особо охраняемых природных территорий (ООПТ), в связи с чем в регионе до 2024 года появятся два национальных парка в рамках нацпроекта «Экология»: «Тогул» и «Горная Колывань».

          Минэкономразвития и Министерство иностранных дел активно займутся проработкой введения электронных виз и возможностью снижения цен на визы для иностранцев, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин. Глава комитета Совфеда по социальной политике, который в том числе занимается вопросами государственной политики в сфере туризма, Валерий Рязанский отметил, что это потребует изменений в бюджете – пограничникам потребуется новое оборудование, на которое сейчас деньги в бюджет не заложены.

          В Северо-Кавказском федеральном округе направят около 25 млрд рублей на строительство 50 школ, сообщил министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

          Научно-образовательный центр (НОЦ) в Пермском крае, об открытии которого президент также рассказал в послании, до 2024 года подготовит до 10 тыс. специалистов недропользования. А в общем цель создания НОЦ в Прикамье – разработка и внедрение на российском и зарубежных рынках созданных здесь новых технологий, продуктов, услуг в сфере рационального недропользования, а также развитие региона как комфортного и безопасного места для жизни и профессиональной карьеры.

          Врио главы Петербурга Александр Беглов заявил, что новые стандарты «бережливых поликлиник», экономящих время посетителей, необходимо активнее внедрять в Санкт-Петербурге.

          «Один из самых главных вопросов для нашего города – это вопросы здравоохранения», – отметил он и подчеркнул, что особое внимание при утверждении высоких стандартов работы поликлиник необходимо уделить детям.

          Врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов поручил правительству региона разработать меры по снижению бедности и дополнительные меры поддержки специалистов, работающих в социальной сфере. Ранее Владимир Путин поручил со следующего года оказать содействие субъектам, внедряющим практику социального контракта, которая нацелена на снижение бедности. Также он обратил внимание на нехватку специалистов в областях медицины и образования в отдаленных населенных пунктах.

          Масштабные культурно-образовательные центры и небольшие дома культуры, которые появятся в России в ближайшие годы, позволят регионам принимать выставки ведущих музеев страны, начать обучение по новым специальностям и обеспечить досуг не только в больших городах, но и в глубинке. Такое мнение высказали представители региональных органов власти и работники культуры, комментируя озвученное послание президента.

          В послании Федеральному собранию Путин озвучил целый ряд задач в социальной политике. Так, он

          объявил принцип «больше детей – меньше налогов», подразумевающий дополнительные льготы многодетным семьям; также потребовал

          немедленно индексировать пенсии и ежегодные денежные выплаты сверх уровня прожиточного минимума; предложил запустить c 2020 года

          программу «Земский учитель».


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