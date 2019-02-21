В Тюмени врачи прооперировали женщину, не дождавшись действия наркоза

Тюменские врачи провели женщине операцию на колене, не дождавшись действия анестезии, пишут СМИ.

Инцидент произошел в четверг в областной клинической больнице Тюмени, сообщает портал Znak.com.

Пациентка обратилась в травматологию после того, как у нее сквозь кожу начала прорываться спица, поставленная ей после перелома колена. Операцию женщине проводили под местной анестезией, введя лидокаин. Отмечается, что, несмотря на ее крики, врачи продолжали оперировать, заявив, что другой анестезии в больнице нет.

«После оформления документов принимающий ортопед почему-то не отправил её в стационар, а провел операцию самостоятельно, не дождавшись начала действия лидокаиновой анестезии. У мамы слабое сердце и мог случиться приступ от болевого шока. Она кричала, но врач сказал терпеть, потому что другой анестезии нет», – рассказал порталу сын пациентки.

В департаменте здравоохранения Тюменской области пояснили, что такие операции проводятся оперативно в приемном отделении с использованием лидокаина, но от подробных комментариев отказались, сославшись на врачебную тайну.