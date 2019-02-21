Лыжника Устюгова дисквалифицировали после стычки с норвежцем

Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован после спринтерской гонки на чемпионате мира в австрийском Зеефельде, результат россиянина аннулирован, сообщает Международная федерация лыжного спорта (FIS).

Сборная России подавала протест на поведение норвежца Йоханнеса Клебо во время гонки, но он был отклонен, передает РИА «Новости».

Устюгов выбыл в полуфинале, где стал пятым из-за того, что норвежец Йоханнес Клебо подрезал его на трассе. После финиша россиянин подошел к Клебо, несколько раз его толкнул и высказал претензии. После словесной перепалки спортсмены разошлись, а Устюгову была показана «желтая карточка».