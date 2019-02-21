Лыжник Устюгов после проигранной гонки сцепился с подрезавшим его норвежцем

Российский лыжник Сергей Устюгов не смог попасть в финал спринтерской гонки на чемпионате мира в австрийском Зеефельде из-за того, что в полуфинале его подрезал норвежец Йоханнес Клебо; после окончания гонки россиянин едва не подрался с соперником.

В одном полуфинале спринтерской гонки оказались сразу несколько главных претендентов на победу, в том числе Устюгов и Клебо. Устюгов поначалу захватил лидерство, однако позже оказался позади Клебо. На одном из поворотов норвежец подрезал россиянина, из-за чего тот едва не упал и столкнулся с Клебо. В итоге норвежец смог убежать вперед, а россиянин потерял время и пришел к финишу только пятым, что не позволило ему отобраться в финал. Трансляцию гонки вел «МатчТВ».

После финиша Устюгов подошел к одержавшему победу Клебо и несколько раз его толкнул, высказав претензии. В итоге после словесной перепалки Устюгов похлопал норвежца по щекам и они разошлись. За свое поведение после гонки россиянин получил от организаторов «желтую карточку» - предупреждение, которое в случае повторения инцидентов могло превратиться в дисквалификацию.

Клебо за поведение на трассе никак наказан не был. В финале он одержал победу. Бронзовым призером стал россиянин Глеб Ретивых, это первая награда сборной России на чемпионате.

Устюгов в эфире телеканала признался, что у него сдали нервы, и выразил мнение, что Клебо умышленно подрезал его, а другие спортсмены так себя бы не вели.

Клебо и Устюгов считаются главными соперниками в современных лыжных гонках.