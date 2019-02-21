СМИ сообщили об уходе рекламодателей с YouTube из-за контента для педофилов

Сразу несколько крупных рекламодателей, в числе которых Walt Disney, производитель питания Nestle, разработчик видеоигр Epic Games и McDonalds приостановили рекламу на YouTube из-за детских видео, зрители которых обмениваются ссылками на детское порно, пишут западные СМИ.

На проблемы обратил внимание пользователь Reddit Мэтт Уотсон, сообщает «Эсквайр» со ссылкой на Bloomberg и The Wall Street Journal.

Он отметил, что сервис выдает в поиске ролики с несовершеннолетними, которые, к примеру, занимаются гимнастикой или едят мороженое.

В комментариях под ними некоторые пользователи оставляют непристойные комментарии и ставят тайм-коды, когда дети находятся в максимально незащищенной позе.

Также эти пользователи оставляют ссылки на детское порно под роликами, отметил Уотсон. Он добавил, что во время роликов демонстрируется реклама.

Блогер указал, что механизмы YouTube рекомендуют похожие ролики автоматически после просмотров. Таким образом сервис способствует распространению детского порно, заявил Уотсон.

В YouTube заверили, что занимаются решением проблемы. «Любой контент, включая комментарии, который подвергает опасности несовершеннолетних, запрещен YouTube. Мы незамедлительно приняли меры: удалили аккаунты и каналы, сообщили о незаконной деятельности властям и отключили комментарии, нарушающие правила», – сказал представитель хостинга.

Компания намерена возместить деньги рекламодателям.

Стоит отметить, что в 2017 году после похожего расследования The Times и Би-би-си от рекламы на YouTube отказались HP, Deutsche Bank, Mars, Adidas и т. д.

Сообщалось, что под видом мультфильмов детям сервис рекомендовал контент взрослого содержания: ролики «Человек-паук сломал руку Эльзе» или «Голый Халк потерял штаны» и подобные.