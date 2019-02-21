Россия указала Индии на серьезное преимущество МиГ-35 перед зарубежными аналогами

Новейший российский легкий истребитель МиГ-35, который участвует в тендере ВВС Индии на закупку 110 самолетов, на 20% дешевле зарубежных аналогов, заявили в пресс-службе российской самолетостроительной корпорации «МиГ».

«В рамках телемоста между Россией и Индией были продемонстрированы технические преимущества многофункционального истребителя поколения «4++». Покупка и эксплуатация истребителя МиГ-35 обойдется до 20% дешевле, чем аналогичные предложения прямых конкурентов», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы корпорации.

В корпорации добавили, что Россия готова локализовать производство истребителей МиГ-35 в Индии.

«Генеральный директор АО «РСК «МИГ» Илья Тарасенко подтвердил готовность поставки авиационного комплекса МиГ-35 для Дели на эксклюзивных условиях. Среди них – уникальные технические решения, а также готовность локализовать производство МиГ-35 на территории Индии после принятия на вооружение установочной партии этих самолетов», – сообщили в корпорации.

МиГ-35 был презентован министру обороны Индии Нирмале Ситхараман в четверг в рамках авиасалона Aero India-2019 в Бангалоре.

Также на авиасалоне презентованы многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35, самолет-заправщик Ил-78МК-90А, транспортник Ил-76МД-90А(Э), учебно-боевой самолет Як-130.

Портфель российских оборонных заказов в Индии достиг 10 млрд долларов.