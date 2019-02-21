Путин дал поручения в области защиты прав человека

Президент России Владимир Путин дал поручение рассмотреть вопрос о разработке национального плана действий в области прав человека до 1 июля, другие поручения коснулись улучшения условий содержания под стражей, активизации защиты россиян за рубежом и судебной практики по делам о свободе вероисповедания.

Соответствующие поручения Путин дал по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, которое состоялось 11 декабря 2018 года, передает РИА «Новости».

После рассмотрения вопроса о разработке национального плана действий в области прав человека должен быть представлен доклад, а при необходимости – соответствующие предложения. Ответственным назначили премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Федеральной службе исполнения наказаний совместно с президентским Советом по правам человека (СПЧ) президент поручил подготовить предложения по улучшению условий содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также проанализировать соблюдение норм санитарной площади, где содержатся под стражей указанные лица.

Министерство иностранных дел совместно с МВД и Минюстом должно будет разработать меры по активизации правовой защиты россиян, проживающих за рубежом.

Также Путин рекомендовал Верховному суду России обобщить судебную практику по делам о нарушении законодательства о свободе вероисповедания и религиозных объединениях.

Во время самого заседания 11 декабря российский лидер отмечал, что в стране важно одинаково относиться к представителям всех религий. Он призвал не торопиться зачислять какие-то религиозные сообщества в деструктивные, а внимательно разбираться с вопросом. Речь об этом зашла в контексте преследования членов «Свидетелей Иеговы*», которая запрещена в России как экстремистская организация. При этом Путин добавил, что важно учитывать особенности страны и общества при рассмотрении данного вопроса.

Доклады по всем вопросам должны быть предоставлены к 1 июля.