Новые гигантские запасы воды нашел на Марсе российско-европейский зонд

Российско-европейский зонд «ЭкзоМарс-TGO» во время составления детальной карты распределения воды по поверхности Красной планеты нашел несколько «гигантских запасов водяного льда», об этом сообщили ученые на заседании Совета РАН по космосу.

«Мы показали, что на Марсе есть несколько больших областей, примерно на треть состоящих из водяного льда. Две из них находятся почти в противоположных точках планеты в северном и в южном полушарии. Одну из них, расположенную у нулевого меридиана и экватора планеты, мы назвали «Великой водяной территорией», – сообщил представитель Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов на совете, передает РИА «Новости».

Одной из главных задач зонда является поиск ответа на то, куда подевались гигантские объемы воды с поверхности Марса, которые покрывали планету в далекой древности. Ученые следят, как меняется концентрация воды в атмосфере планеты, делают карту ее запасов в почве. Для этого используются два прибора российской разработки – нейтронный детектор FREND и спектрометр ACS.

Игорь Митрофанов и его коллега Олег Кораблев, один из научных руководителей миссии, сообщили о первых результатах этих наблюдений.

Приборы собрали большой объем данных, превышающий то, что было получено при помощи других марсианских миссий, работающих на орбите более 10 лет.

«Благодаря высокому разрешению FREND, на наших картах можно увидеть некоторые черты рельефа Марса, к примеру, каньон в долине Маринер, на чьем дне, предположительно, скапливаются ледники, «сползающие» вниз по его стенам. Аналогичным образом мы смогли увидеть сухие вершины вулкана Олимп и его соседей», – пояснил Митрофанов.

Отмечается, что исследователи не смогли найти четкую границу между зоной «вечной мерзлоты» и сухими регионами планеты в северном полушарии, но этот рубеж был найден в южном. Причины такой аномалии ученым предстоит установить.

Возможно, она объясняется различиями в геологической истории полушарий Марса. Южная часть сформировалась в древности и почти не менялась, северная половина претерпела множество изменений с точки зрения эволюции недр планеты.

Эти различия и присутствие приповерхностных запасов льда у экватора и в тропических широтах свидетельствуют о том, что на их формирование также влияли сдвиги оси Марса.