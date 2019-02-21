Тимошенко подала в суд на Порошенко за незаконную агитацию

Кандидат в президенты Украины от партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко через суд пытается доказать, что действующий глава государства Петр Порошенко использует свою должность для бесплатной агитации на телевидении, в связи с чем ЦИК должен вынести ему предупреждение.

«В иске лидера «Батькивщины» говорится о том, что 9 февраля во время форума «Открытый диалог» во Дворце спорта Петр Порошенко как кандидат в президенты представил свою предвыборную программу. Его выступление бесплатно транслировали три телевизионных канала – «112», «5 канал» и «Прямой», – отмечается в сообщении пресс-службы партии «Батьковщина», передает ТАСС.

По мнению «Батькивщины», это свидетельствует о нарушении Порошенко закона о выборах, так как действующий президент оказался в более выгодном по сравнению с другими кандидатами положении. «У нас есть один кандидат, который всем рассказывает, что он самый честный, что самое главное в жизни - это реальные дела, а не лживые обещания, что он легальный миллиардер. Но при этом он не желает платить за агитацию, в частности, телевизионным каналам. Это ставит всех остальных кандидатов по сравнению с ним в неравное положение», – процитировали в партии заявление представителя истца, депутата Верховной рады от «Батькивщины» Сергея Власенко.

Очередные президентские выборы на Украине назначены на 31 марта, Центризбирком страны зарегистрировал рекордное количество кандидатов на пост главы государства – 44. По данным опроса Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, шоумен Владимир Зеленский остается лидером в рейтинге кандидатов: за него готовы проголосовать 17,5% избирателей, а среди тех, кто определился с выбором - 19%. Приблизительно равные шансы выйти во второй тур имеют действующий президент Петр Порошенко (соответственно 13,1% и 16,8%) и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (11,5% и 13,8%).