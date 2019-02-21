Вертолеты Ми-171А2 договорились поставлять в Индию с конца года

Холдинг «Вертолеты России» будет поставлять свою модель Ми-171А2 в Индию с четвертого квартала 2019 года.

Об этом сообщил гендиректор холдинга Андрей Богинский.

«Мы ожидаем, что в первом полугодии Индия валидирует сертификат на эту машину в гражданской версии», – заявил он ТАСС. Богинский отметил, что поставками этой машины интересуются также такие страны, как Малайзия, Камбоджа и Бразилия.

А по поводу российского вертолета «Ансат» идут переговоры с мексиканской авиакомпанией Craft Avia Center.

«18 февраля китайские авиационные власти валидировали сертификат на двигатель («Ансата»), мы теперь ожидаем в ближайшее время, до конца первого квартала, может быть в апреле, валидацию сертификата на «Ансат». Контракт мы подписывали на 20 вертолетов в Чжухае, у нас поставка начнется до конца этого года», – добавил Богинский.

Ми-171А2 – продвинутая версия вертолета Ми-8/17. Ее максимальная скорость выросла на 10%, встроены новые двигатели с цифровой системой управления. Благодаря цифровому комплексу бортового оборудования, состав экипажа сокращен до двух человек.

Ранее сообщалось о возможной локализации части гражданского авиапрома России на территории Индии.