Начался набор российских космонавтов

Подписан приказ о начале нового набора в отряд космонавтов Роскосмоса, сообщили источники в ракетно-космической отрасли.

Приказ подписали на прошлой неделе, в ближайшие дни о наборе объявят официально, передает РИА «Новости».

Глава пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко заявил, что приказ проходит «проработку условий и положений».

В 2018 году отбор прошли шестеро из 420 желающих.