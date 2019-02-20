Захарова призвала НАТО не нервничать

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала реакцию НАТО на послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.

Как сообщали СМИ, в НАТО «назвали неприемлемыми заявления российской стороны с угрозами взять на прицел союзников».

Захарова в Facebook ответила на это: «Зачем сразу так нервничать». Она напомнила, что на Западе называли сообщения о новейших видах вооружений России «блефом Кремля».

«А теперь вдруг «поняли», что «в объективе», и даже начали «догадываться», к чему он прикреплен?» – заявила Захарова.

Она указала на «расширение НАТО, выход США из ПРО, увеличение американского контингента в Европе», а также отметила «бесконечное вмешательство коллективного Запада во внутренние дела суверенных государств».

«Неужели, думали, мы селфи с ними делать будем?» – заявила представитель МИДа.

Она подчеркнула, что предупреждения и действия России – «это исключительно ответная мера в случае агрессивных действий партнеров».

«Согласитесь, принципиально важное дополнение», – сказала она.

Напомним, Путин отметил, что Россия не намерена первой размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе, но в случае размещения ракет США в Европе Москва будет вынуждена принять зеркальные меры.