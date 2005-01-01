Украинская армия провела учения на берегу Азовского моря с применением боевой авиации

Военнослужащие ВСУ провели тактические учения с боевой стрельбой на берегу Азовского моря, об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

«На одном из полигонов приморского направления военнослужащие отдельной десантно-штурмовой бригады провели показательное инструкторско-методическое занятие с боевой стрельбой», – говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».

В маневрах также участвовали штурмовики Су-25, истребители МиГ-29 и ударные вертолеты Ми-24. По замыслу учений, перед наступлением позиции ВСУ были обстреляны авиацией и артиллерией условного противника.

Минометные расчеты также поддержали огнем подразделения, они работали во взаимодействии с расчетом беспилотного авиационного комплекса.

«Десантно-штурмовое подразделение, которое осуществляло наступление, прошло и поразило огнем несколько огневых рубежей, захватило и удерживало определенный участок. По команде совершило отход на определенные позиции», – отмечается в сообщении.

Ранее в среду сообщалось, что украинские пограничники также провели учения на побережье Азовского моря.