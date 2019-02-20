СК возбудил дело о международном терроризме после взрывов в Донецке

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело об акте международного терроризма после трех взрывов в Донецке.

Изучение фактов с учетом политических процессов и интересов украинских властей свидетельствует о том, что действия совершивших это преступление лиц были направлены на дестабилизацию обстановки в зоне конфликта, говорится на сайте СК.

«Эти действия, поставившие под угрозу жизнь и здоровье гражданских лиц, нарушают нормальную деятельность представителей СММ ОБСЕ, призванную как раз содействовать снижению напряженности и обеспечению мира, стабильности и безопасности на территории конфликта, а также подрывают «Минские договоренности», гарантом которых в числе других стран выступает и Россия», – отмечается в сообщении.

ГСУ СК возбудило уголовное дело по признакам преступления «Акт международного терроризма», сообщило ведомство.

«Следственный комитет России, основываясь на уже имеющемся опыте расследования террористических актов, готов принять необходимые меры для раскрытия этого преступления», – добавляет СК.

В понедельник три взрыва прогремели в донецком квартале вблизи резиденции главы ДНР и гостиницы, где проживают представители миссии ОБСЕ. На месте одного из взрывов был найден фрагмент от электродетонатора.