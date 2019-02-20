В ОНФ рассказали о решении проблем в сфере обращения с отходами

Президент Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию дал прямое поручение Общероссийскому народному фронту обеспечивать действенный гражданский контроль в сфере обращения с отходами, опираться на общественных экологических инспекторов, сообщили в пресс-службе ОНФ.

«Глава государства дал Общероссийскому народному фронту прямое поручение: обеспечить действенный гражданский контроль в сфере обращения с отходами», – подчеркнул руководитель исполкома ОНФ Михаил Развожаев, слова которого приводятся в пресс-релизе ОНФ.

По его словам, организация уже вплотную занимается «мусорной реформой». «Мы подключились к этой теме, когда только начали поступать первые жалобы людей из регионов. Мы открыли колл-центр для круглосуточной горячей линии по приему обращений граждан со всей страны, наши эксперты и активисты «Молодежки ОНФ» проводят рейды по регионам, разбираются в ситуации, общаются с регоператорами, пытаются помочь людям разобраться с каждой проблемой», – добавил Развожаев.

Он также отметил, что через неделю будет представлен общественный доклад о ходе «мусорной реформы», его передадут в правительство, чиновникам, ответственным за проведение «мусорной реформы» и главе государства.

«Это будет доклад с реальной информацией о том, как стартовала «мусорная реформа» в каждом субъекте РФ. Народный фронт будет добиваться прозрачности тарифов и четких планов от регоператоров по созданию необходимой инфраструктуры для переработки и утилизации отходов, и, учитывая поручение главы государства сегодня, уверен, это получиться сделать гораздо быстрее, чем мы планировали», – заявил глава исполкома ОНФ.

Ранее в среду в ходе выступления с посланием Федеральному собранию Путин попросил ОНФ обеспечивать действенный гражданский контроль за решением проблем в сфере обращения с отходами.

«Я прошу Общероссийский народный фронт обеспечивать здесь действенный гражданский контроль, в том числе опираться на общественных экологических инспекторов. Их сигналы о любых нарушениях должны в обязательном порядке рассматриваться органами власти, вести к принятию конкретных мер», – подчеркнул глава государства.

Он добавил, что в ближайшие два года должны быть закрыты и рекультивированы 30 крупных проблемных свалок в черте городов, а за шесть лет – и все остальные. При этом надо повысить долю обработки отходов с сегодняшних 8-9% до 60%, чтобы не накапливать новые миллионы тонн мусора, добавил он.