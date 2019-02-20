Греф поддержал идею Путина о продлении льготы по ипотеке для многодетных семей

Глава Сбербанка Герман Греф назвал «хорошим шагом» инициативу президента Владимира Путина по продлению льготы по ипотеке для многодетных семей на весь срок кредита.

«Шестипроцентная ипотека работает, и то, что продлили до конца ипотеки, на весь срок жизненный (ипотеки), – это очень хороший шаг. Потому что очень многие молодые семьи не знали перспективу», – приводит его слова ТАСС.

О необходимости продления льготы по ипотеке на весь срок кредита для многодетных семей заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Обновленная программа льготной ипотеки для семей с детьми может охватить 600 тыс. семей, сообщил глава государства.

Напомним, по поручению Путина была запущена программа предоставления ипотеки по льготной ставке в 6% для семей с двумя и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

По условиям программы, государство берет на себя обязательство по выплате банку разницы по ставке между 6% и фактической ставкой банка на льготный период.

Как пояснял ранее глава Минтруда Максим Топилин, сейчас льготная ипотека по ставке 6% предоставляется на три-восемь лет в зависимости от числа детей, родившихся во время действия программы, этот порог предлагается снять.