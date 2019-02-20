Путин предложил обновить программу ипотеки для многодетных семей

Президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному Собранию, предложил дополнительные меры по ипотечному кредитованию многодетных семей.

«Мы делали и будем делать все для укрепления семейных ценностей», – сказал глава государства, выразив уверенность, что на рубеже 2023-2024 годов Россия сможет возобновить естественный рост населения.

С 1 января 2020 года необходимо поднять планку выплат на первого и второго ребенка до двух прожиточных минимумов, сказал Путин.

Кроме того, он предложил увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимость для семей с детьми.

По словам президента, нужно отказаться от ограничений по срокам на льготную ипотеку для семей с детьми. Обновленная программа льготной ипотеки для семей с детьми может охватить 600 тыс. семей.

«С учетом устойчивости и стабильности макроэкономической ситуации в стране, роста доходов государства, считаю возможным ввести дополнительную меру поддержки семей, где рождается третий и последующий ребенок, а именно напрямую из федерального бюджета оплатить, погасить за такую семью 450 тыс. рублей из ее ипотечного кредита», – сказал глава государства.

Путин считает, что эту программу нужно запустить «задним числом», то есть с 1 января 2019 года. Для этого необходимо будет провести перерасчет и предусмотреть для этого средства в бюджете 2019 года, поручил президент.

По оценке российского лидера, если сложить с материнским капиталом, который также можно направлять на погашение ипотечных кредитов, получится сумма свыше 900 тыс. рублей. «Во многих регионах это существенная часть стоимости квартиры», – заметил Путин.

Российский лидер обратил внимание правительства и Госдумы на то, что те, если потребуется, должны будут внести соответствующие коррективы в основной финансовый документ страны. «В 2019 году на это потребуется 26,2 млрд рублей, в 2020 году – 28,6 млрд рублей, в 2021 году – 30,1 млрд рублей», – подсчитал президент. Он добавил, что необходимо предоставить семьям не только покупать готовое жилье, но и строить свой дом на своей земле.

Помимо этого, Путин поручил правительству и Центральному банку разработать программу поддержки индивидуального жилищного строительства.

Напомним, Путин сформулировал новый принцип государства «больше детей – меньше налогов».

Трансляцию выступления Путина ведет RT. Также послание главы государства транслируют «Россия 1», «Россия 24» и Первый канал.