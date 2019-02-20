Путин предложил обновить программу ипотеки для многодетных семей

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20 февраля, среда  |  Последнее обновление — 12:36  |  vz.ru
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Куда уходит добытое в России золото

Ажиотажный спрос на золото может быть предвестником кризиса Фото: Александр Алпаткин/РИА Новости
На фоне рекордного в мире спроса на золото Россия сократила экспорт этого драгоценного металла более чем в три раза. Хотя золотодобыча в нашей стране продолжает расти. Куда же уходит добытое золото? Почему вокруг него такой ажиотаж и как желтый металл поможет вернуть в страну деньги олигархов?  Подробности...
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Дело «Великой прекрасной России» важно по двум причинам

Год назад Ложкин сделал автопародию на «Великую прекрасную Россию» – с надписями вроде «гостеприимный Кавказ» и «добрейшие англичане»Фото: Александр Чиженок/Интерпресс/ТАСС
«Великую прекрасную Россию» снова проверяют на экстремизм. Речь об одноименной картине Васи Ложкина, вокруг которой уже три года кипят судебные страсти. Очередная экспертиза не нашла в ней признаков возбуждения ненависти к какой-либо национальности, но теперь решение должен принять суд. Можно спорить о стиле Ложкина – но не нужно выдумывать экстремизм на пустом месте. Подробности...
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«Новая церковь» Украины придумала молодежные каноны

Пока глава ПЦУ Епифаний решает «проблему скамеек», его прихожане устраивают рейдерские захваты храмов канонической церквиФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Свежеиспеченная «Православная церковь Украины» решила ослабить дресс-код, разрешив женщинам заходить в храмы с обнаженной головой, утверждает киевская печать. Молиться прихожане теперь будут не стоя, а сидя, и на украинском языке. Раскольники надеются таким образом заманить в свои храмы молодежь. Но есть подозрения, что в итоге они и молодых не заманят, и старушек отпугнут. Подробности...
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Террористка из Сирии расколола Британию

Трамп уже пообещал выпустить боевиков на свободуФото: Khalil Ashawi/Reuters
После бесславного поражения в Сирии выжившие террористы пытаются вернуться туда, откуда приехал – в Европу. Обладая боевым опытом и связями, они представляют собой серьезную угрозу. Однако остановить их возвращение практически нереально. Наглядный пример этого – удивительная история девушки из Лондона, ввергнувшая в истерику всю Британию. Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Франция заразилась антисемитизмом

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Движение «желтых жилетов» все дальше уходит от начальных целей протеста и наполняется вечными «революционерами» всех сортов. А также радикалами всех формаций, среди которых на первый план выходят исламисты. Подробности...
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Молдавия – новая красная линия геополитического фронта

Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Для правых – неважно, находятся они во власти или в оппозиции – Москва является воплощением вселенского зла, и свою политику они строят исходя из этой аксиомы. Практически все молдавские правые политики – это такой коллективный Порошенко. Подробности...

Либеральная тусовка у Совка

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
На полумертвую в 89-м страну натягивают костюм хеллуинного монстра и заставляют этого монстра бояться. И сейчас, дескать, может проснуться и тяпнуть до полусмерти, а тогда – вообще не подходите близко, соотечественники, страшно! Подробности...
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          Путин предложил обновить программу ипотеки для многодетных семей

          20 февраля 2019, 12:27

          Текст: Ольга Никитина

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          Президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному Собранию, предложил дополнительные меры по ипотечному кредитованию многодетных семей.

          «Мы делали и будем делать все для укрепления семейных ценностей», – сказал глава государства, выразив уверенность, что на рубеже 2023-2024 годов Россия сможет возобновить естественный рост населения.

          С 1 января 2020 года необходимо поднять планку выплат на первого и второго ребенка до двух прожиточных минимумов, сказал Путин.

          Кроме того, он предложил увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимость для семей с детьми. 

          По словам президента, нужно отказаться от ограничений по срокам на льготную ипотеку для семей с детьми. Обновленная программа льготной ипотеки для семей с детьми может охватить 600 тыс. семей. 

          «С учетом устойчивости и стабильности макроэкономической ситуации в стране, роста доходов государства, считаю возможным ввести дополнительную меру поддержки семей, где рождается третий и последующий ребенок, а именно напрямую из федерального бюджета оплатить, погасить за такую семью 450 тыс. рублей из ее ипотечного кредита», – сказал глава государства.

          Путин считает, что эту программу нужно запустить «задним числом», то есть с 1 января 2019 года. Для этого необходимо будет провести перерасчет и предусмотреть для этого средства в бюджете 2019 года, поручил президент.

          По оценке российского лидера, если сложить с материнским капиталом, который также можно направлять на погашение ипотечных кредитов, получится сумма свыше 900 тыс. рублей. «Во многих регионах это существенная часть стоимости квартиры», – заметил Путин.

          Российский лидер обратил внимание правительства и Госдумы на то, что те, если потребуется, должны будут внести соответствующие коррективы в основной финансовый документ страны. «В 2019 году на это потребуется 26,2 млрд рублей, в 2020 году – 28,6 млрд рублей, в 2021 году – 30,1 млрд рублей», – подсчитал президент. Он добавил, что необходимо предоставить семьям не только покупать готовое жилье, но и строить свой дом на своей земле.

          Помимо этого, Путин поручил правительству и Центральному банку разработать программу поддержки индивидуального жилищного строительства.

          Напомним, Путин сформулировал новый принцип государства «больше детей – меньше налогов».

          Трансляцию выступления Путина ведет RT. Также послание главы государства транслируют «Россия 1», «Россия 24» и Первый канал.


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