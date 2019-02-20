Путин: За границей ничего чистого вообще не осталось

Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию предложил создать защищенный бренд отечественной «зеленой» сельскохозяйственной продукции.

«Наши естественные преимущества, я думаю, что все с этим согласятся, это огромные природные возможности. Их нужно использовать именно для наращивания производства именно экологически чистой продукции», – пояснил президент.

Он сообщил, что поручит правительству создать защищенный бренд отечественной чистой, «зеленой» продукции.

«Он (бренд) должен подтверждать, что в ее производстве используются только безопасные для здоровья человека технологии. Служить гарантией высокого качества и на внутреннем, и на внешнем рынке. На внешнем пойдет все влет, уверяю вас. Там ничего чистого вообще не осталось за границей», – сказал глава государства.

Путин также заявил, что каждый российский фермер должен иметь доступ к самым передовым отечественным агротехнологиям, поскольку это предмет национальной безопасности страны.

Также президент отметил и успехи в сельском хозяйстве. По его словам, Россия обеспечила полную независимость семенного фонда пшеницы.

Трансляцию выступления Путина ведут федеральные телеканалы.