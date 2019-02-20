Путин высказался за поддержку региональных театров и библиотек

Президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному Собранию, высказался за то, чтобы оказать поддержку региональным театрам и библиотекам.

«Я предлагаю существенно расширить местных поддержку культурных инициатив, проектов, связанных с краеведением, народным творчеством, сохранением культурного наследия нашей страны», – приводит его слова ТАСС.

«В том числе дополнительно направить на эти цели средства из президентских грантов. Кроме того, в рамках национального проекта выделить 17 млрд рублей на строительство и реконструкцию сельских музеев и домов культуры. И еще более 6 млрд рублей – на поддержку центров культурного развития в малых городах России», – сказал президент.

Глава государства также предложил распространить налоговые льготы на региональные культурные учреждения. «Напомню также, что медицинские и образовательные организации освобождены от налога на прибыль. Предлагаю не только сделать ее бессрочной, но и распространить ее на региональные и муниципальные музеи, театры и библиотеки», – сказал президент.

Трансляцию выступления Путина ведет RT. Также послание главы государства транслируют «Россия 1», «Россия 24» и Первый канал.