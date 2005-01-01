Путин пообещал реальные изменения в жизни россиян уже в 2019 году

Президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, заявил, что уже в этом году россияне должны почувствовать реальное улучшение жизни по итогам реализации национальных проектов.

Путин заявил, что в послании Федеральному собранию намерен сосредоточиться на внутренних вопросах развития России.

«Снижать планку конкретных ориентиров нельзя», – отметил Путин. По его словам, Россия обязана двигаться только вперед, набирая скорость.

Глава государства подчеркнул, что ситуацию к лучшему нужно менять уже сейчас, правительство должно задавать тон.

Путин отметил, что на реализации национальных проектов можно сконцентрировать колоссальные ресурсы, которые страна заработала. «Их (средства) нам никто не подарил», – подчеркнул президент.

«Уже в ближайшее время, в этом году мы должны почувствовать реальные изменения оценок граждан. В начале следующего года подведем первые итоги работы по национальным проектам», – сказал Путин.

Трансляцию выступления Путина ведет RT. Также послание главы государства транслируют «Россия 1», «Россия 24» и Первый канал.