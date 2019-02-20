Венесуэла частично закрыла границу

Венесуэльский вице-адмирал Кинтеро Мартинес сообщил о закрытии границы с Малыми Антильскими островами, через которые оппозиция хочет ввезти в Венесуэлу гумпомощь.

Сам Мартинес не назвал причин закрытия границы, но венесуэльская оппозиция 23 февраля собирается ввезти гумпомощь через Кюрасао.

Каракас отказывается принимать эту гумпомощь, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.