Международный совет РСПП решил обратиться к Бастрыкину по поводу Калви

Члены международного совета РСПП обратятся к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой смягчить меру пресечения для основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, сообщил глава Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко.

По его словам, участники внеочередного заседания Международного совета по сотрудничеству и инвестициям (МССИ) при РСПП подписали письмо, адресованное Бастрыкину, в котором они попросили «поменять меру пресечения с уголовной на гражданскую», отпустив Калви по поручительству, передает ТАСС.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что президент Владимир Путин призывал не ограничивать свободу в случае экономических преступлений, и выступил за изменение меры пресечения.

В пятницу четверо сотрудников данного фонда, включая Дельпаля, были задержаны по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей, в том числе Майкл Калви. Он арестован решением Басманного суда.