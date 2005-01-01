Волки в Германии расплодились благодаря военным

Действия военных увеличивают популяцию волков в Германии, следует из исследования Немецкого института мониторинга и исследований этих животных.

В 1960-х годах численность волков в Европе достигла рекордно низкого уровня, однако в последнее время они возвращаются в Германию, при этом их неожиданным союзником оказались немецкие военные, пишет Science Alert.

Среди факторов, способствующих росту популяции волков, называются законы, принятые в 1980-х и 1990-х годах о защите дикой природы, и увеличение численности диких копытных в Европе, что приводит к росту количества пищи для волков, а также, как выяснил биолог и эксперт по волкам Илка Рейнхардт, военные учения.

Он выяснил, что сначала волки приходят в районы военных учений, только после этого перебираются на близлежащие территории за пределами военной зоны. Зоны проведения учений используются волками как начальный плацдарм для перемещения на новые территории.

Это объясняется тем, что в районах учений количество волков, убитых людьми, даже ниже, чем в охраняемых районах (ООПТ), так как там меньше браконьеров и охотников.

Области военных учений в целом известны как места, где дикая природа имеет тенденцию процветать. Такие территории служат для животных убежищем от доминирования людей, пишет портал.

В Германии, согласно последним подсчетам, насчитывается около 73 волчьих стай и 60 пар волков – это ошеломительный рост с 2001 года, когда в стране был обнаружен первый с 19-го века выводок диких волчьих щенков.