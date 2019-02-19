Найден отпечаток «последнего» неандертальца

Археологи нашли на Гибралтаре небольшой след, который мог оставить неандерталец около 30 тыс. лет назад.

Ученые полагают, что именно Гибралтар был последним местом проживания неандертальцев, там они встретились с современными людьми и вымерли около 40 тыс. лет назад, передает «Ридус».

«Можно сказать, что найденный след принадлежит «последнему» неандертальцу, так как он был оставлен всего около 30 тыс. лет назад. До этого мы не находили таких молодых следов неандертальцев», – пояснили авторы работы.

Проанализировав отпечаток, ученые пришли к выводу, что его мог оставить подросток ростом около 1,26 метра. По мнению археологов, след принадлежит именно неандертальцу, поскольку между первым и вторым пальцами есть характерный промежуток.

След был обнаружен в деревне Каталан-Бэй. Раскопки на этой территории начались около 10 лет назад, за это время археологи находили лишь следы животных.

Этот след неандертальца стал вторым, найденным в истории. До этого отпечаток находили в румынской пещере Вартроп.

В 2017 году палеонтологи установили, что мозг детей неандертальцев увеличивался в размерах дольше, чем мозг современного человека.