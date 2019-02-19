В Совбезе рассказали, что влияет на рост насилия в школах

Факторы, влияющие на уровень школьного насилия, назвал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

«Деструктивно влияет на сознание и поведение школьников и студентов распространение в сети Интернет идей национализма, сепаратизма, неонацизма, криминальной субкультуры, суицида, культа насилия, личного обогащения», - заявил он, сообщает ТАСС. По словам Патрушева, среди учащихся заметен рост «агрессии, нетерпимости, индивидуализма и пренебрежения правами других».

Это, утверждает секретарь Совбеза, привело к совершению за последние два года в 18 регионах страны школьниками 24 резонансных преступлений с применением оружия и взрывных устройств, что привело к гибели и увечьям учителей и прочих учеников. Среди причин сложившейся ситуации Патрушев назвал недостатки в воспитательной и профилактической работе, недостаточную пропаганду семейных ценностей и коллективизма.

Кроме того, Николай Патрушев подчеркнул высокую уязвимость транспорта для террористических атак из-за, зачастую, невыполнения требований закона о транспортной безопасности.

Напомним, в январе в поселке Абалаково под Красноярском подросток попытался пройти в школу с ружьем, но его не пустили. Тогда он стал стрелять по окнам и машинам возле здания.