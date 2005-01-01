В ФАС объяснили необходимость роста цен на продукты

Стоимость продуктов должна увеличиваться, в противном случае производители не смогут получать адекватную прибыль и вкладываться в развитие производства, заявил замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов.

По его словам, покупатели должны понимать, что при низких ценах невозможно развитие производства. «Корректировки цен, когда они сначала снижаются, а потом отскакивают вверх – это нормальное явление для рыночной экономики», – сказал он, передает РИА «Новости».

Цыганов также отметил, что ситуация, когда цены держатся на одном уровне, может указывать на наличие картельного сговора.

Подорожание птицы и яиц, которые, по данным Росстата, в прошлом году подорожали на 9,7% и 25,9% соответственно, чиновник объяснил активным развитием этого сектора. Он отметил, что благодаря этому Россия обеспечила себя мясом птицы и яйцами более чем на 100%.

«В условиях нормально действующей экономики естественным следствием этого стало понижение цен. Поэтому потребитель в течение прошлого и позапрошлого года радовался тому, что у нас уменьшаются цены на яйцо, на курицу», – рассказал замглавы ФАС.

Однако, по его словам, эта ситуация продолжаться бесконечно не может – компании должны отдавать долги, которые взяли на развитие производства. «Вообще в убыток себе никто работать не собирается», – подытожил Цыганов.

В середине февраля международное рейтинговое агентство Fitch спрогнозировало, что в 2019 году Россию ожидает ускорение инфляции и замедление темпов роста ВВП.

В то же время министр экономического развития России Максим Орешкин ранее заявил, что Россия постепенно сокращает отрыв от Германии в рейтинге Международного валютного фонда по такому показателю, как ВВП по паритету покупательной способности.