России пообещали рост экономики быстрее, чем в Германии

Россия постепенно сокращает отрыв от Германии в рейтинге Международного валютного фонда по такому показателю, как ВВП по паритету покупательной способности, сообщил министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью телеканалу «Россия 1».

«Россия сейчас находится на шестом месте, по данным МВФ, по паритету покупательной способности. Выше нас находится Германия. Мы видим, что постепенно, закончился 2018 год, экономический рост в России был выше, чем в Германии, то есть этот разрыв мы потихонечку сокращаем. В этом году ожидается такая же ситуация», – приводит его слова ТАСС.

Орешкин также сообщил, что реальные доходы 10% наименее обеспеченных граждан России в 2018 году выросли на 2%, номинальные – на 7%. Он отметил, что у этой категории российских граждан наметилась максимальная положительная динамика по уровню доходов.

Он предположил, что в 2019 году динамика доходов наименее обеспеченных слоев населения будет положительной. «Для более обеспеченных групп населения гарантировать положительную динамику не приходится», – добавил министр.

Между тем в середине февраля международное рейтинговое агентство Fitch спрогнозировало, что в 2019 году Россию ожидает ускорение инфляции и замедление темпов роста ВВП.