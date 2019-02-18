В кафе на Крещатике отказались выключить российскую музыку

Участник украинской «спецоперации» в Донбассе Мирослав Гай пожаловался на «нашествие российской музыки в Киеве» и официантку, которая «ненавидит украинский».

Он рассказал в Facebook, что сначала услышал «российскую музыку» в кафе «Сити» на Крещатике, которое «всегда любил». Сменить музыку в кафе «отказались, мол, играет и на улицу». Гай «перешел в соседнее заведение» – Sandwich bar FreshLine, но и там была «московская низкопробная попса».

Гай спросил «девушку за баром, можно ли что-то другое поставить», но ответ сотрудницы его взбесил. Девушка ответила, что играет «музыка с ее телефона».

«А украинский я ненавижу», – добавила она.

Гай заявил, что украинцам придется «еще долго работать», чтобы преодолеть «влияние русского мира».