Зафиксирован всплеск хакерских атак на малый бизнес в России

Зафиксирован всплеск атак банковских троянов Buhtrap и RTM в России, об этом сообщили в пресс-службе «Лаборатории Касперского».

Количество этих двух видов троянов значительно выросло еще в третьем квартале 2018 года, с тех пор их интенсивность остается на высоком уровне, пояснили в компании, передает РИА «Новости».

За четвертый квартал 2018 года было атаковано 90 тыс. 844 пользователя, тогда как в первом – всего 390. Около 90% попыток заражения за 2018–2019 годы пришлись на Россию.

«В последний год мы наблюдаем всплеск атак Buhtrap. В 2018 году количество попыток заражения этого вредоносного ПО выросло на 74% по сравнению с 2017 годом. Более того, на устройства некоторых пользователей после установки Buhtrap также загружается другой банковский троянец RTM, что позволяет совершать еще большее число мошеннических операций. В 2018 году мы наблюдали увеличение количества атак RTM на 5000% (в 51 раз)», – пояснил ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

В компании уточнили, что эти трояны атакуют средний и малый бизнес. Buhtrap получил распространение через уязвимости устаревшего браузера Internet Explorer. Вирусное ПО RTM атакует пользователей посредством фишинговых рассылок.