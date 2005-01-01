Разработаны новые правила оплаты проезда на электричке

Приказ, упрощающий оплату проезда на электричке с пересадкой на метро, уже зарегистрирован Минюстом.

Соответствующие предложения поступили из Минтранса: списывать полную стоимость поездки не на входе, а на выходе. «Это может быть удобно для пассажиров, меняющих свои планы в ходе поездки», – пояснили в ведомстве РИА «Новости». Имеется в виду оплата с электронного устройства или картой – бесконтактной смарт-картой, транспортной или платежной.

Документ разработан в преддверии запуска Московских центральных диаметров (МЦД), уточнил заместитель министра транспорта Владимир Токарев.

Ранее пресс-служба метрополитена уточнила, что транспортное ведомство не планирует вводить тарифы на проезд, меняющиеся в зависимости от дальности поездки пассажира. Новая система объединит оплату с «зональными» электричками и потому сможет считывать «зональные» билеты.