Раскрыты подробности дела о сожжении ребенка в печи в Хакасии

Семья, в которой бабушка и дед сожгли малолетнего внука, была снята с профилактического учета, хотя ее члены продолжали вести асоциальный образ жизни, сообщили в СК.

Жители деревни Харой (Хакасия), в пьяном виде сжегшие в печи собственного внука, уже давно нигде не работали, не ухаживали за домом и распивали спиртное, сообщает республиканский Следственный комитет.

С 2009 года за этой семьей наблюдали представители органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Таштыпского района. Тем не менее, еще в 2016 году их признали «исправившимися».

«Очевидно, что данная семья являлась неблагополучной. Между тем представители органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Таштыпского района допустили преступную небрежность», – отмечают следователи. В отношении ряда чиновников возбуждены уголовные дела о халатности.

Ранее сообщалось, что следствие города Березовского проверяет случаи многократного избиения и изнасилования психически нездоровой женщины-инвалида ее соседями-алкоголиками. Уголовное дело ранее своевременно заведено не было.