Полиция начала проверку избиения и насилия над женщиной-инвалидом

Полицией города Березовский возбуждена проверка по фактам многократных издевательств над психически нездоровой женщиной.

Ранее соседи потерпевшей обратились с заявлением к депутату Госдумы Дмитрию Ионину, который в минувшие выходные посещал город.

«Компашка собутыльников несколько лет жила тем, что отбирала у инвалида ее пенсию и регулярно избивала ее. После этого изможденная голодом инвалид ходит и побирается у соседей, а также возле киосков на улице Красных Героев. Кроме того, перед тем, как избить женщину, они вытащили из ее квартиры сантехнику и газовую плиту», – сообщил парламентарий на странице во «ВКонтакте».

Полиция сообщила Znak.com, что личности алкоголиков и женщины установлены. Все эти люди, ведущие асоциальный образ жизни, говорят, что изнасилования не было, все проходило «по обоюдному согласию».

Проверяется также информация и об отказе участкового возбуждать уголовное дело.

Женщину намерены поместить в социальное учреждение.

Как сообщалось в среду, в Челябинске сообщество инвалидов отправилось чистить тротуары у дома колясочника, который не смог выбраться из подъезда из-за снега, и куда не могло подъехать такси.