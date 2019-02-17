В Чернобыльской зоне отчуждения вспыхнул пожар

Пожар вспыхнул в лесу в Чернобыльской зоне отчуждения, горение происходит на площади около 5 гектаров, сообщили в пресс-службе госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что в воскресенье в 17.40 мск спасателям поступила информация, что «в Чернобыльской зоне отчуждения на территории предприятия «Северная Пуща» (Дитятковское лесничество) вблизи села Бычки возник пожар травяного настила на площади около 5 гектаров».

Тушением занимались три человека и три единицы техники.

В 17.55 пожар был локализован, говорится в сообщении.

Катастрофа на Чернобыльской станции произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составили около 46,5 тыс. квадратных километров (23% от общей площади), на Украине – около 50 тыс. квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тыс. квадратных километров и населением 2,6 млн человек.

В августе 2018 года белорусский блогер Максим Мирович рассказал о том, что сейчас происходит в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.