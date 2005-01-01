Участница шоу «Голос» насмерть сбила человека в Москве и пыталась скрыться

Певица Юлия Райнер (Гаврилова), которая известна как участница шоу «Голос-4», как утверждают СМИ, насмерть сбила на своем BMW X6 водителя такси, вышедшего из автомобиля, после чего скрылась с места происшествия.

Таксист вышел на Ленинградское шоссе, чтобы осмотреть сломавшийся автомобиль. Райнер за рулем BMW X6 не заметила мужчину и сбила его. Водитель такси скончался от полученных в результате аварии травм, сообщает «Пятый канал».

Девушка попыталась скрыться с места ДТП, однако была задержана сотрудниками ГИБДД.

По данным Telegram-канала Mash, авария произошла в субботу около 18.00. Погиб 37-летний мужчина.