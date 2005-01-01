Стало известно, кто спас студентов ИТМО от гибели

Студентов ИТМО в Петербурге от гибели при обрушении потолка спасла 30-летняя преподавательница Юлия Кальниченко благодаря своему чуткому слуху, а также балка, остановившая обрушение, рассказала мать сотрудницы университета Наталья.

«Она рассказала мне: «Я увидела, как потолок падает. За студентов испугалась. Первые мысли о них, что их надо вывести, как это сделать? Я думала, что уже все – конец. Представляете, рушится потолок прямо над головой», – передает слова Натальи «Комсомольская правда».

Она добавила, что над головами студентов в аудитории была балка, которая остановила этот потолок.

После того как Юлия Кальниченко вывела студентов в безопасное место, она позвонила в МЧС и своему руководству. 30-летняя преподавательница первой услышала, что начинает рушиться крыша.

«Она музыкальную школу закончила, поэтому у нее слух хороший. А вообще она с детства у нас такой человек: за всех переживает, всем помогает, ответственная очень девушка», – рассказала мать преподавательницы.

Юлия родилась в Нижнем Тагиле, училась в Петербурге, закончила аспирантуру, является кандидатом филологических наук.

Также во время ЧП отличилась еще одна преподаватель – последней из здания вывели старшего преподавателя математики Наталью Серебрянскую, которая до последнего оставалась на пятом этаже вместе со студентами, рассказал врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

«Наталья Алексеевна покинула здание после того, как спасли всех воспитанников», – сказал он.

Единственной версией обрушения перекрытий и кровли в здании Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) является нарушение при реконструкции здания.

В субботу в здании ИТМО обрушились перекрытия с пятого по второй этажи, возбуждено уголовное дело, никто не пострадал.