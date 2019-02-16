Названа единственная версия обрушения в университете ИТМО в Петербурге

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал единственную версию обрушения перекрытий и кровли в здании Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО).

«Одна версия может быть – связанная с реконструкцией этого здания. Других версий быть не может. Каких-то экстремальных», – подчеркнул Беглов, слова которого приводит ТАСС.

Ситуацию также прокомментировал глава МЧС России Евгений Зиничев, прибывший на место ЧП. «На данный момент людей быть там не должно, но не исключаем момент, что кто-то случайно мог в это время находиться», – сказал Зиничев.

Напомним, в здании Санкт-Петербургского исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) обрушились перекрытия с пятого по второй этажи, на место прибыл врио губернатора Александр Беглов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Позднее в Сети появились видеокадры момента обрушения перекрытий в университете ИТМО, сделанные очевидцем происшествия, находившимся внутри здания.