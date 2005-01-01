Появилось видео момента обрушения в университете ИТМО в Петербурге

В Сети появились видеокадры момента обрушения перекрытий в университете ИТМО в Санкт-Петербурге, сделанные очевидцем происшествия, находившимся внутри здания.

На видеозаписи видно, как со стены и потолка сыпется штукатурка, вываливаются глыбы камня, после чего происходит резкое обрушение конструкции.

Инцидент произошел на улице Ломоносова в доме № 9, где обрушились плиты перекрытия с пятого по второй этаж.

В администрации вуза заявили, что в здании велись строительные работы. Площадь обрушения составила около 150 квадратных метров, передает РИА «Новости».

Как сообщили в МЧС России, в результате происшествия никто не пострадал. Из здания эвакуировали 81 человека.

«По предварительной информации, под завалами больше никого нет», – сообщили в пресс-службе ведомства.

На месте происшествия работают 54 человека и 14 единиц техники.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах.

Напомним, в субботу в здании Санкт-Петербургского исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) обрушились перекрытия с пятого по второй этажи, на место прибыл врио губернатора Александр Беглов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.