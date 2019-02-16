Полуфиналисты «Лидеров России» нашли способ повысить IT-грамотность сограждан

«Я айтишник по профессии, а здесь собираются люди из разных сфер, с разных производств. Отличная возможность познакомиться с их жизненным опытом, что-то из этого опыта перенять», – сказал газете ВЗГЛЯД один из полуфиналистов конкурса «Лидеры России» Владимир Щербак. Полуфинал конкурса намечен на эти выходные в Подмосковье.

Владимир Щербак в 25 лет стал самым молодым начальником бюро сопровождения и развития информационных систем Ковровского электромеханического завода. Он гордится этим фактом и считает, что приобретенный на заводе опыт поможет ему победить в конкурсе.

«Участие в «Лидерах России» стало для меня вызовом. Мне очень хотелось попробовать. Я хотел пройти до третьего этапа, где идет проверка управленческих качеств - и в итоге успешно его прошел», – сказал он газете ВЗГЛЯД.

Щербак высоко оценил пользу от конкурса для личностного роста. «Достоинство конкурса – в том, что он всероссийский, в нем представлены менеджеры различных компаний. Здесь очень много интересных людей, - сказал он - и можно узнать то, что на моей работе не узнаешь».

Знакомства Щербаку нужны в том числе для реализации социального проекта, который он придумал, выполняя задание «Сердце лидера». Суть проекта – в повышении компьютерной компетенции жителей Коврова, причем людей любых возрастов - и молодежи, и тех, кто достиг предпенсионного и пенсионного возраста. Щербак также изучает, насколько такой проект был бы важен для всей Владимирской области.

Технические вопросы он надеется решить с помощью ресурсов предприятия, на котором работает, – благо, там есть компьютерный класс. А уж преподавание на курсах, их программа - это задача, которую он готов решить самостоятельно.

Бизнесмен Артем Чернов из подмосковного Королева также высоко ценит потенциал для поиска полезных знакомств, который открывает конкурс.

Пока его компания социальными проектами не занимается, хотя и планирует это делать. Но лично сам Чернов уже стал волонтером в единственном в России детском хосписе «Дом с маяком». Кроме того, туда же он перечисляет часть своей зарплаты.

«В «Лидерах России» принимают участие многие управленцы из государственных структур. А я – представитель частного бизнеса и мне интересно пообщаться с коллегами, которые работают чиновниками, а также посмотреть на своих соратников по цеху, узнать, как у них устроены процессы. Ну и, разумеется, хочется свои силы на тестах проверить», – сказал Чернов газете ВЗГЛЯД.

Бизнесмен очень доволен организационной стороной «Лидеров».

«На высоком уровне организация: есть и мобильные приложения, и своевременное информирование о разных этапах конкурса. Отборочные тесты весьма разнообразные, не однобокие и, видимо, позволяют проводить среди претендентов какую-то релевантную выборку еще на заочном этапе, это очень хорошо», - рассказал Чернов.

Цель его социального проекта - довести до сведения людей, как можно получить профессию в IT-сфере. Ведь эти профессии зачастую неплохо оплачиваются, но многие рядовые россияне об этом пока не знают. Найти работу в этой сфере иногда возможно даже без высшего образования - достаточно двух-трехмесячных курсов или самообучения. Кстати, подобные вакансии часто предполагают удаленную работу для людей с инвалидностью, а также для подростков из неблагополучных семей и детдомов. Они и будут целевой аудиторией черновского проекта.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в Центральном федеральном округе намечены сразу два полуфинала конкурса «Лидеры России» – с 15 по 18 февраля и с 18 по 21 февраля. Для выхода в финал участникам нужно не только пройти полуфинальные испытания, но и реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера».

«Лидеры России» – флагманский проект открытой платформы «Россия – страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.