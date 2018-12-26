Оскандалившаяся экс-чиновница Глацких с шиком отпраздновала 30-летие

Экс-глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что «государство не просило» рожать детей, с шиком отпраздновала 30-летие.

Свой день рождения Глацких решила отметить в здании бизнес-центра «Панорама», где проходили мероприятия департамента, которым руководила бывшая чиновница, сообщил интернет-портал города Екатеринбург Е1.ru.

Банкет проходил в огромном холле, подходы к которому охраняли секьюрити. На мероприятии играла живая музыка, работал фотограф. Сама Глацких была в открытом вечернем платье, а под конец праздника юбилярше вручили ее золотой портрет.

Именинницу поздравляли родственники, знакомые и бывшие коллеги из департамента молодежной политики.

Напомним, осенью 2018 года на встрече с подростками Глацких, комментируя вопрос финансирования проектов по развитию способностей детей, заявила, что государство не просило их родителей рожать и оно «ничего не должно» им.

В конце декабря глава департамента молодежной политики Свердловской области написала заявление об увольнении по собственному желанию. 11 февраля Глацких сообщила, что больше не является госслужащей.