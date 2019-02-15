Украинский банк сообщил о победе над Россией в гаагском суде

Постоянная палата третейского суда в Гааге решила, что Россия незаконно экспроприировала активы украинского Приватбанка в Крыму, сообщили в банке.

Гаагский арбитраж обнародовал частичное решение, принятое 4 февраля, сообщает Приватбанк.

«Арбитражный суд признал, что он имеет юрисдикцию в отношении всех требований Приватбанка против Российской Федерации, Российская Федерация нарушила свои обязательства по двустороннему соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций, незаконно экспроприировав активы Приватбанка в Крыму, и что Приватбанк имеет право на возмещение за такую экспроприацию в полном объеме», – говорится в сообщении.

В банке также отметили, что арбитраж оставил вопрос о размере возмещения на следующий этап разбирательства.

«Приватбанк намерен получить возмещение в размере более 1 млрд долларов США» , – сообщили в банке.

В конце января Верховный суд Украины санкционировал арест акций «дочек» Внешэкономбанка, Сбербанка и ВТБ по иску компаний группы украинского предпринимателя, экс-совладельца Приватбанка Игоря Коломойского.