Премьер Испании назначил досрочные выборы

Председатель правительства Испании Педро Санчес решил назначить досрочные всеобщие выборы на 28 апреля 2019 года; об этом он объявил после экстренного заседания Совета министров страны.

«Я предложил роспуск палат [парламента] и созыв всеобщих выборов на 28 апреля», – приводит его слова ТАСС.

Он принял данное решение после того, как Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании не поддержал предложенный правительством проект государственного бюджета на нынешний год.