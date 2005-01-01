Захарова высмеяла угрозы Болтона по Венесуэле

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на угрозы советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в адрес тех, кто «подрывает демократию» в Венесуэле.

Ранее Болтон заявил, что те, кто стремится «разрушить демократические институты Венесуэлы, будут по-прежнему сталкиваться с последствиями».

«Своим блокноту и ручке, что ли?» – задалась вопросом официальный представитель МИД на своей странице в Facebook.

Напомним, в январе разгорелся скандал из-за блокнота Болтона, в котором журналисты увидели надпись: «5 тыс. военнослужащих в Колумбию». Администрация США отказалась комментировать данные о возможном размещении американских войск в Колумбии.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал поведение Болтона глупым и инфантильным.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, зачем была «слита» информация об американских военных в Колумбии.