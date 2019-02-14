Власти ЦАР опровергли участие российских инструкторов в пытках

Министр общественной безопасности и территориальной администрации ЦАР Анри Ванзэ Лингуиссара опроверг данные СМИ о якобы участии российских инструкторов в пытках.

Сообщения о якобы пытках в ЦАР в отношении 38-летнего мусульманина, в которых якобы участвовали русские инструкторы, появились ранее на этой неделе. На российских инструкторов указали западные СМИ, которые узнали из доклада ООН, что допрос проводился на той же базе, где находятся россияне, пишет ФАН.

Лингуиссара отметил, что 9 января повстанцы начали атаку на Бамбари, погибли двое полицейских, были ранены несколько жандармов. Боевиков оттеснили, в городе установили порядок, но в его окрестностях продолжились стычки.

Мужчина, которого якобы пытали русские, был задержан по подозрению в участии в событиях в Бамбари. Лингуиссара подчеркнул, что русские не присутствовали в момент допроса.

«Как министр общественной безопасности я подтверждаю, что русские – всего лишь инструкторы, а любые следственные действия находятся в компетенции полиции и жандармерии под юрисдикцией следственного комитета и апелляционного суда, в данном случае – города Бамбари», – сказал он.

На прошлой неделе США заявили, что в ЦАР якобы работают 175 инструкторов российской ЧВК «Вагнера».

МИД России действительно сообщал, что в конце января – начале февраля 2018 года в ЦАР была поставлена партия стрелкового вооружения и боеприпасов, также сообщалось о командировке в эту страну пятерых военных и 170 российских гражданских инструкторов.

Также сообщалось, что Россия станет страной-наблюдателем при выполнении мирного соглашения между конфликтующими сторонами в Центральноафриканской Республике.