Во Внуково столкнулись два самолета

В московском аэропорту Внуково столкнулись два самолета авиакомпаний Аzur и «Россия», сообщают источники.

«Во время буксировки после посадки во Внуково Boeing-747 с пассажирами задел законцовкой крыла хвостовое оперение стоящего на перроне другого лайнера Boeing-767», – передает слова источника «Интерфакс».

По данным Mash, Boeing-767 авиакомпании Azur при буксировке столкнулся с лайнером авиакомпании «Россия». У одного самолета повреждена правая законцовка крыла, у второго – стабилизатор. Утверждается, что в самолетах не было пассажиров, никто не пострадал.