В ДНР решили изготовить для Порошенко особую медаль

В ДНР для президента Украины Петра Порошенко решили изготовить «медаль Иуды», сообщил руководитель центрального исполнительного комитета общественного движения«Донецкая республика» Алексей Муратов.

Медаль сделают из осколков боеприпасов, попавших на территорию ДНР со стороны Украины, передает РИА «Новости» слова Муратов. Предложение изготовить ее поступило от жителей прифронтовых территорий.

«Наши активисты выезжают в прифронтовые территории. Помогая людям, общаясь с ними, они услышали предложение вернуть те снаряды, которые прилетают со стороны Украины, обратно Порошенко. Появились интересные предложения сделать медаль Иуды из этих осколков, и передать ее адресату», – сказал Муратов.

Отмечается, что сейчас активисты думают над дизайном медали и способом ее отправки украинскому президенту.

Между тем, портал donbass.ua сообщает, что осколки для будущей «награды» будут собирать во время президентской кампании Порошенко, чтобы успеть отправить ее до 31 марта, когда состоятся выборы главы Украины.

«Порошенко идет на второй срок, нам бы хотелось «поддержать» его именно этой акцией, дабы он «гордился» и понимал, что жители Донбасса помнят и на себе ежедневно испытывают ту боль и страдания, которые он приносит простому народу», – говорится в сообщении.

В четверг. 7 февраля, избирательная комиссия Украины зарегистрировала Порошенко кандидатом на пост главы государства.

Ранее украинский президент подписал указ, утверждающий границы населенных пунктов на территории, контролируемой ополчением Донбасса.