Цена на нефть Brent впервые с ноября поднялась выше 64 долларов

Мировые цены на нефть выросли, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость нефти марки Brent по состоянию на 7.03 мск составляла 64,03 доллара за баррель. Brent выросла в цене на 0,66%. WTI продемонстрировала рост на 0,58%, ее цена составляла 54,21 доллара за баррель.

Стоимость Brent превысила 64 доллара впервые с ноября, передает РИА «Новости».