Адвокат рассказала о реакции Арашукова на сведения о незнании русского языка

Сенатор Рауф Арашуков не просил предоставить ему переводчика и очень удивлен заявлениями о том, что у него якобы шесть классов образования, заявила адвокат Анна Ставицкая.

«Русским языком владеет отлично. Все «сливы» в СМИ о том, что сенатор попросил переводчика – банальная неправда. Думаю, что эта информация была распространена, чтобы представить Арашукова недалеким, неумным человеком, способным на убийства. На самом деле Арашуков не просил предоставить ему переводчика, напротив, заявил следователю о том, что в переводчике не нуждается, о чем сделана соответствующая запись в протоколе», – написала она в своем Facebook, опубликовав фото отрывка из протокола.

По ее словам, переводчика навязал сам следователь.

Также она назвала ложью информацию о том, что у Арашукова почти нет образования.

«Сенатор посмотрел на меня с недоверием, когда узнал, что у него, оказывается, шесть классов образования, и спросил: «Вы шутите?» – написала она.

По словам Ставицкой, Арашуков «производит впечатление умного и образованного человека», который закончил Ставропольский государственный университет.

«Сенатор с иронией отнесся к тому, что как только с ним случилась беда, от него сразу отвернулись Тина Канделаки, Волочкова, Басков, Киркоров и т. д.», – подытожила она.

Ранее адвокат сенатора Рауфа Арашукова Евгений Устин также назвал «ерундой» сообщение следователей о том, что член Совфеда плохо владеет русским языком и попросил переводчика.

Коллеги сенатора по Совету Федерации также опровергли информацию, что он не знает русского языка.