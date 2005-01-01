Замглавреда «Эхо Москвы» признался в ненависти к «газпромовскому зенитовскому болоту»

Заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Сергей Бунтман в передаче «Футбольный клуб» заявил, что ненавидит «газпромовское зенитовское болото».

«Зенит» бомжатный изошелся на дерьмо весь. Вот вы в своем бомжатнике сидите, и сидите в своем болоте. В своем зенитном газпромовском болоте», – обратился Бунтман во время эфира к фанатам петербургского футбольного клуба. Запись эфира доступна на YouTube.

«Ну что ты несешь?», – спросил у него соведущий Василий Уткин.

«Газпромовское зенитовское болото. Ненавижу больше всех. Люблю одного человека, (тренера Сергея) Семака», – признался Бунтман.

Он также добавил, что также хорошо относится к другому спортсмену клуба – Владиславу Радимову.

«Я всю жизнь говорю, как я ненавижу «Зенит» всей своей душой, которая у меня есть», – заключил замглавреда.

Стоит отметить, что «Эхо Москвы» входит в холдинг «Газпром-медиа», а спонсором ФК «Зенит» является Газпром.