Песков ответил на обвинения России во вмешательстве в выборы по всему миру

Массовые обвинения во вмешательстве России в выборы по всему миру приобрели характер фобии, считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Пескова попросили прокомментировать заявление главы украинской киберполиции Сергея Демидюка, который обвинил российских хакеров в использовании вредоносных фишинговых материалов, предназначенных для кражи паролей и личной информации сотрудников избирательных комиссий на Украине, передает ТАСС.

«Нет, нам об этом ничего не известно. Я только могу сказать, что мы слышим огромное количество аналогичных заявлений из разных стран мира. Похоже это принимает характер какой-то мании или фобии», – сказал он.

Он отметил, что такие заявления не имеют ничего общего с реальностью.

«Россия никогда не имела никакого отношения к различным проявлениям киберпреступности и не имеет к этому отношения», – добавил он.

Во вторник президент Украины Петр Порошенко заявлял, что обнародует на Мюнхенской конференции по безопасности данные о якобы вмешательстве Москвы в украинские выборы.