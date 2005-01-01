Медведев предсказал экономике России «мощную гравитацию»

Глава российского правительства Дмитрий Медведев в авторской колонке для сайта РИА «Новости» определил стратегические цели развития страны.

«Перед нами большая цель – ускоренное развитие по ключевым направлениям экономики и социальной сферы. И есть все возможности для ее достижения. Я говорю о 12 национальных проектах. Их цена вместе с инфраструктурным планом – 25,7 триллиона рублей. ... Наша задача в том, чтобы по всей стране люди могли сказать: «Мне нравится та жизнь, которой я живу», – написал Медведев в колонке для РИА «Новости».

По словам главы кабмина, правительству предстоит ускорить экономический рост страны. «От развитой экономики выигрывает каждый житель страны. И я уверен, что российская экономика через шесть лет будет обладать мощной «гравитацией». Сможет притягивать лучшие умы и идеи как внутри страны, так и из-за рубежа», – добавил премьер.

Медведев подчеркнул, что «для этого надо проделать большую работу». Во-первых, улучшить системы здравоохранения и образования. Во-вторых – повысить качество инвестиций в основной капитал и их объем до 25% ВВП. «Для этого мы начнем интенсивнее развивать транспортную, цифровую и энергетическую инфраструктуры. Направим триллионы рублей на строительство новых заводов, дорог, электростанций. На развитие и внедрение передовых технологий», – пояснил премьер.

«В-третьих. Пересмотреть контрольно-надзорные нормы. Те, что не будут одобрены или изменены, автоматически утратят силу. Это так называемая регуляторная гильотина. Термин очень точно отражает суть процесса: отсечение избыточных требований к бизнесу», – добавил Медведев.

Четвертым фактором развития он назвал вовлеченность России в глобальную экономику. «Здесь стоит задача значительно увеличить экспорт товаров и услуг. А нам есть что предложить. Это продукты и лекарства, образование, инновационные технологии», – отметил он.

«Россию пытаются и будут пытаться остановить. Мы постоянно находимся под давлением отдельных государств, которые играют роль то «мировых жандармов», то «лежачих полицейских», мешающих разогнаться. Но у санкций есть и обратная сторона. Мы научились жить и развиваться в условиях тотального прессинга», – написал премьер.

Ранее стало известно, что Медведев 13 февраля даст старт проекту пресс-службы правительства и МИА «Россия сегодня» – «Правительство онлайн». Вслед за ним министры, руководители ведомств и их профильные заместители будут рассказывать о своей работе по решению поставленных перед ними задач, включая реализацию 12 национальных проектов, разъяснять принимаемые меры в социальной сфере, экономике и внешней политике.

Накануне российское правительство опубликовало информационные материалы по всем 12 национальным проектам, реализация которых будет вестись до конца 2024 года, расходы на эти нацпроекты составят 25,7 трлн рублей.